Edenorte destaca acciones para reducir pérdidas eléctricas y fortalecer su infraestructura

Santiago.– Edenorte Dominicana informó que durante el año 2025 ejecutó un total de 418,390 intervenciones técnicas y operativas, como parte de una estrategia integral orientada a optimizar la calidad del servicio eléctrico, reducir las pérdidas de energía y fortalecer la sostenibilidad del sistema de distribución en su zona de concesión.

La empresa explicó que estas acciones incluyeron verificaciones técnicas por indicios de irregularidades, desmontaje de conexiones clandestinas, procesos de normalización y vinculación de nuevos clientes, ampliación del parque de medición y evaluaciones exhaustivas de los sistemas de registro y control del consumo energético.

Entre enero y diciembre de 2025, Edenorte realizó 158,514 adecuaciones de suministros, de las cuales 29,771 correspondieron a la eliminación de conexiones directas, además de la inspección de 326,373 suministros eléctricos, fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia en la facturación del servicio.

Como parte del proceso de modernización tecnológica, la distribuidora instaló 108,240 medidores telemedidos, incluyendo 81,033 equipos con sistema de telecorte, lo que permitió una gestión remota más eficiente, mayor precisión en el monitoreo del consumo y una identificación más rápida de zonas con altos niveles de pérdidas. A estas acciones se sumó la colocación de 70,347 medidores convencionales.

En el ámbito del saneamiento comercial, Edenorte reportó la regularización de 259 clientes del sistema prepago, así como la normalización de 569 Módulos de Medición Concentrados en Altura (MCA). De igual manera, se regularizó el suministro a 678 clientes de media tensión, fortaleciendo la estabilidad y confiabilidad del servicio en este segmento.

Durante el período analizado, la empresa atendió 304 denuncias de fraude eléctrico, en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) y la Superintendencia de Electricidad (SIE), lo que derivó en el levantamiento de 197 actas de fraude.

Asimismo, se ejecutaron 143 desmantelamientos de transformadores y líneas ilegales, con un total de 1,400 usuarios en condición de fraude. Estas acciones permitieron una recuperación estimada de 4.13 GWh de energía anual, contribuyendo de manera directa a la reducción de pérdidas no técnicas del sistema.

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, Edenorte rehabilitó 331.42 kilómetros de redes de media y baja tensión, instaló 3,062 postes, 2,201 luminarias y 214 transformadores, impactando positivamente a 25,029 usuarios de la región del Cibao.

Estas acciones representaron una inversión de RD$324.39 millones, orientada a mejorar la calidad, seguridad y continuidad del servicio eléctrico.

Edenorte Dominicana reiteró su compromiso con un servicio eléctrico confiable, seguro, transparente y eficiente, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a cooperar con los procesos de regularización y a reportar anomalías, como vía para reducir las pérdidas y garantizar la sostenibilidad operativa y financiera del sistema eléctrico nacional.