Edesur ejecutó 570,000 acciones

Edesur Dominicana informó que durante el 2025 realizó 574,761 acciones, como parte de la estrategia para eficientizar el servicio, reducir las pérdidas eléctricas y consolidar la sostenibilidad operativa del sector.

Indicó que los trabajos incluyeron inspecciones por sospechas de irregularidades en el consumo de energía eléctrica, desmantelamientos de conexiones ilegales, procesos de regularización y captación de nuevos clientes, instalación de más medidores y revisión de los sistemas de medición.

Señaló que la distribuidora ejecutó 245,554 adecuaciones de suministros que, junto a otras intervenciones, se suman a la lucha contra el fraude eléctrico que viene ejecutando.

Agregó que, además instaló 170,200 medidores telemedidos y 17,209 convencionales, así como 55,284 cambios de esos aparatos a clientes activos. La instalación de nuevos medidores le permitió a la empresa la eliminación de, al menos, 14,069 conexiones directas.

También trabajó en el saneamiento del servicio prepago, cerrando el año con la cifra de 19,417 clientes saneados y 1,404 Módulos de Medición Concentrados en Altura -MCA normalizados y regularizó el suministro a un total de 972 clientes.