En 2025
Edesur ejecutó 570,000 acciones
La distribuidora ejecutó 245,554 adecuaciones de suministros que, junto a otras intervenciones, se suman a la lucha contra el fraude eléctrico que viene ejecutando.
Edesur Dominicana informó que durante el 2025 realizó 574,761 acciones, como parte de la estrategia para eficientizar el servicio, reducir las pérdidas eléctricas y consolidar la sostenibilidad operativa del sector.
Indicó que los trabajos incluyeron inspecciones por sospechas de irregularidades en el consumo de energía eléctrica, desmantelamientos de conexiones ilegales, procesos de regularización y captación de nuevos clientes, instalación de más medidores y revisión de los sistemas de medición.
Señaló que la distribuidora ejecutó 245,554 adecuaciones de suministros que, junto a otras intervenciones, se suman a la lucha contra el fraude eléctrico que viene ejecutando.
Agregó que, además instaló 170,200 medidores telemedidos y 17,209 convencionales, así como 55,284 cambios de esos aparatos a clientes activos. La instalación de nuevos medidores le permitió a la empresa la eliminación de, al menos, 14,069 conexiones directas.
También trabajó en el saneamiento del servicio prepago, cerrando el año con la cifra de 19,417 clientes saneados y 1,404 Módulos de Medición Concentrados en Altura -MCA normalizados y regularizó el suministro a un total de 972 clientes.