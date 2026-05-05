Edesur invertirá RD$669 millones en Barahorna

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Con el objetivo de modernizar las redes eléctricas, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en Barahona, Edesur Dominicana invertirá 669 millones de pesos (más de 11,037 millones de dólares).

Las actualizaciones permitirán mejorar la calidad de vida de miles de clientes y normalizar a cientos de usuarios del servicio eléctrico.

Los proyectos contemplan, en una primera fase, la reconstrucción del ramal que distribuye la energía desde la subestación de Vicente Noble y alimenta el circuito eléctrico VNOB101. Estas obras se realizarán con fondos propios y una inversión estimada de 58 millones de pesos (unos 957 mil dólares).

En una segunda fase, se ejecutará un proyecto de rehabilitación de redes y normalización de usuarios, que cuenta con un presupuesto ascendente a US$10,080,540.00. Las adecuaciones forman parte del Programa de Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas que financia el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Como parte de esta segunda fase se construirán 53 kilómetros de media tensión y 29 kilómetros de redes de baja tensión.