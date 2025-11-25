Educa reconoce avances en educación

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La presidenta de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Susana Martínez, reconoció que ha habido avances en la estrategia para transformar la educación dominicana.

Planteó que el uso de la inteligencia artificial (IA) y la tecnología debe ser una herramienta para el florecimiento humano, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del pensamiento crítico, que coloque ser humano en el centro de la transformación educativa.

“El desafío no es solo incorporar tecnología, sino hacerlo desde la ética, la pertinencia y el propósito educativo, solo así lograremos una educación profundamente humana, equitativa y de calidad para todos", sostuvo.

Consideró que la adopción de la IA no debe ser solo por inercia, sino por compromiso, pero de forma dialogada y planificada.

El país, dijo, debe buscar lineamientos y las mejores prácticas para hacer una mejor adopción de la IA y realizar una planificación nacional, la cual sea parte de la planificación y las metas que el gobierno empezó a realizar.

“La inteligencia artificial está aquí y no se le puede dar la espalda a esa realidad”, dijo al participar con la experta mexicana Gabriela Ramos.

Por otro lado, Martínez dijo que el Pacto Educativo debe ser parte de la continuidad de la política educativa.