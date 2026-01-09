Ejecuta Sistema de Gestión de Seguridad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), bajo la gestión del ministro Víctor -Ito- Bisonó, culminó la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información conforme a la norma internacional ISO/IEC 27001, dejando el sistema completamente operativo, auditado internamente y listo para iniciar el proceso formal de certificación.

Como resultado de esta gestión, el MICM ejecutó la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en octubre de 2025, obteniendo una recomendación favorable para avanzar hacia la auditoría de certificación, evidenciando un alto nivel de madurez institucional en materia de protección de la información y gestión de riesgos.

Al cierre de la gestión del ministro Bisonó, la documentación del sistema presenta un nivel de formalización del 94 %, reflejando un proceso sólido.