La empresa Edesur fortaleció redes en 2025

Edesur Dominicana logró significativos avances en materia de infraestructura eléctrica durante el año 2025, cuando construyó tres nuevas subestaciones eléctricas, repotenció otras tres e intervino más de 2,247 kilómetros de redes de media tensión.

Además, intervino unos 14 campos de transformación con trabajos preventivos y acumuló unas 14,513 horas de mantenimiento, superando casi el doble del tiempo ejecutado en 2024.

Con una inversión superior a los RD$328 millones la empresa construyó las subestaciones Rancho Arriba, Pedernales (campo provisional) y Jimaní, con lo que mejora la capacidad de servicio en esas demarcaciones, saldando una deuda social acumulada durante años.

Las nuevas infraestructuras cuentan con una capacidad instalada de 5-7, de 10.5 y de 10-14 megavoltioamperios (MVA), respectivamente.

En adición, en el transcurso del año 2025 fueron repotenciadas las subestaciones Matadero, Madre Vieja y Paraíso. Asimismo, la distribuidora hizo mantenimiento en unos 2,247 kilómetros de redes de media tensión.

Otros trabajos consistieron en la aplicación de un plan de salvamento de unos 5,196 transformadores.