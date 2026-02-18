Santo Domingo 0ºC / 0ºC
La empresa Edesur fortaleció redes en 2025

Distribuidora de electricidad Edesur Dominicana.

Edesur Dominicana logró significativos avances en materia de infraestructura eléctrica durante el año 2025, cuando construyó tres nuevas subestaciones eléctricas, repotenció otras tres e intervino más de 2,247 kilómetros de redes de media tensión.

Además, intervino unos 14 campos de transformación con trabajos preventivos y acumuló unas 14,513 horas de mantenimiento, superando casi el doble del tiempo ejecutado en 2024.

Con una inversión superior a los RD$328 millones la empresa construyó las subestaciones Rancho Arriba, Pedernales (campo provisional) y Jimaní, con lo que mejora la capacidad de servicio en esas demarcaciones, saldando una deuda social acumulada durante años.

Las nuevas infraestructuras cuentan con una capacidad instalada de 5-7, de 10.5 y de 10-14 megavoltioamperios (MVA), respectivamente.

En adición, en el transcurso del año 2025 fueron repotenciadas las subestaciones Matadero, Madre Vieja y Paraíso. Asimismo, la distribuidora hizo mantenimiento en unos 2,247 kilómetros de redes de media tensión.

Otros trabajos consistieron en la aplicación de un plan de salvamento de unos 5,196 transformadores. 

