Empresarios alertan sobre impacto de conflicto en Medio Oriente en precios y economía local

Los principales gremios empresariales del país coincidieron en que el debe mantenerse alerta ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, debido a su potencial impacto en los precios del petróleo, la inflación, la tasa cambiaria y la confianza de los mercados.

Al respecto hablaron por separado los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini y de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), Angelo Viro y Lucille Houellemont de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Los empresarios coincidieron en señalar la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno, aplicar medidas contracíclicas, fortalecer la competitividad y evitar ruidos internos que generen mayor incertidumbre en un escenario global ya complejo.

El presidente del Conep advirtió que el país enfrenta “situaciones adversas” que lo colocan en desventaja, por lo que insistió en monitorear permanentemente el entorno internacional y actuar con prudencia.

“Hasta ahora no podemos decir qué va a pasar, pero sí es una situación que por las amenazas que representa debemos estar muy alerta y prestos a trabajar en lo que sea necesario hacer”, expresó.

Llamó al Estado debe aplicar políticas contracíclicas orientadas a dinamizar la economía, eficientizar el gasto público y estimular sectores como la construcción.

Asimismo, destacó la importancia de continuar eliminando trabas, facilitando procesos y elevando la competitividad y productividad nacional, especialmente en un contexto donde existen desventajas frente a mercados como Estados Unidos.

El empresario también llamó a acelerar inversiones estratégicas que ya están proyectadas, aprovechando la confianza que mantiene el país como destino atractivo para la inversión extranjera.

Riesgo por alza del petróleo. Problemas logísticos

El presidente de la Aneih, Ángelo Viro, explicó que el país es importador neto de petróleo y que un aumento abrupto del barril podría traducirse en inflación generalizada, incremento en los costos de producción y presiones sobre la tasa cambiaria.

Recordó que el presupuesto nacional había estimado un precio del barril entre 50 y 60 dólares, por lo que una variación significativa impactaría las proyecciones económicas.

Advirtió que si se interrumpe el flujo petrolero en zonas estratégicas del Golfo, el mercado internacional podría reaccionar de manera especulativa, afectando especialmente a economías en desarrollo.

“El mundo está globalizado. Lo que ocurre lejos puede impactarnos con aumentos en materias primas, energía eléctrica y combustibles”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucille Houellemont, recordó que el mundo aún arrastra las consecuencias logísticas derivadas de la guerra entre Ucrania y Rusia, por lo que un nuevo conflicto prolongado podría generar interrupciones similares.

Señaló que una alteración en el flujo de petróleo afectaría la inflación, la movilidad y el tipo de cambio en países importadores como la República Dominicana.

No obstante, sostuvo que el país mantiene bases sólidas de crecimiento sustentadas en acciones locales y proyectos de inversión extranjera directa.

“Somos un país en paz, cercano a los principales mercados, lo que nos hace atractivos en momentos de incertidumbre global”, afirmó.

Diálogo ante la reforma laboral

En otro orden, el Conep llamó a evitar confrontaciones que generen incertidumbre adicional, particularmente en lo referente a la reforma laboral que cursa en el Congreso.

Planteó que cualquier desacuerdo debe canalizarse mediante un diálogo tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores, a fin de garantizar consenso y confianza.

“Ahora más que nunca debemos enfocarnos en que la economía pueda salir airosa ante este panorama mundial”, indicó.