Empresarios dominicanos fortalecen lazos comerciales en China durante la Feria de Cantón

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Un destacado grupo de empresarios dominicanos participó en la reconocida Feria de Cantón, uno de los eventos comerciales más importantes del mundo, reafirmando el crecimiento, la visión internacional y el compromiso del empresariado dominicano con el desarrollo económico y la innovación.

Entre los asistentes se destacaron Fausto Florentino, presidente de Terrazas de Boca Chica, quien estuvo acompañado por los arquitectos Eric Rodríguez y Mildred Castillo, junto a la ingeniera Daniela Valencia, conformando un equipo técnico de alto nivel que respalda la calidad y visión del proyecto, consolidado como el desarrollo inmobiliario líder de Boca Chica.

También formaron parte del encuentro la empresaria e influencer Gioconda Sánchez; la artista Amara La Negra; el empresario César Carmona; el productor de eventos Gabriel Reyes; la empresaria Yeomandri Collado; el ingeniero Jonathan Camilo; y Carlos Sánchez, entre otros representantes de distintos sectores.

Durante su estadía, el grupo sostuvo un ameno encuentro en el restaurante Mi Casa, ubicado en la ciudad de Guangzhou, donde compartieron experiencias, fortalecieron relaciones comerciales y resaltaron la importancia de la cooperación internacional para el crecimiento de los negocios dominicanos.

En el encuentro, los empresarios valoraron el respaldo de la Embajada de la República Dominicana en China y de su embajador, José Julio Gómez, quien ha mantenido una cercanía constante con la comunidad dominicana en China, impulsando espacios de apoyo, orientación y desarrollo empresarial.

Uno de los aspectos más relevantes fue la proyección internacional de Terrazas de Boca Chica, un proyecto que continúa posicionándose como referente del desarrollo inmobiliario en la República Dominicana, gracias a su enfoque en la calidad, planificación y visión de crecimiento sostenible. Su presencia en escenarios internacionales fortalece la confianza de inversionistas y reafirma su liderazgo en el desarrollo turístico de Boca Chica.

La participación en la Feria de Cantón permitió a los empresarios identificar nuevas oportunidades de negocio, conocer tendencias globales y establecer alianzas estratégicas que impactarán positivamente en sus respectivos sectores.

Este encuentro evidenció que la comunidad dominicana en el exterior es trabajadora, visionaria y comprometida, apostando firmemente al desarrollo de un mejor país.