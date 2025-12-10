Empresas lideradas mujeres recibirán apoyo exportar

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

34 empresas lideradas por mujeres han sido seleccionadas como las primeras beneficiarias del Fondo para Mujeres Exportadoras en la Economía Digital (Weide), iniciativa que tiene el objetivo de incrementar la participación femenina dominicana en el comercio internacional.

República Dominicana se encuentra entre los países iniciales beneficiarios del Fondo Weide, una iniciativa de US$50 millones de dólares creada para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a superar barreras comerciales, mediante la mejora de sus capacidades digitales, preparación financiera y acceso a mercados internacionales.

La convocatoria de aplicaciones en la RD atrajo más de 200 postulaciones, lo que subraya el fuerte interés de las mujeres emprendedoras en ampliar su participación en el comercio global.

En el lanzamiento del programa, Johanna Hill, directora adjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), expresó que las mujeres emprendedoras en la RD demuestran una notable innovación, resiliencia y ambición.

“A través del Fondo Weide, la OMC y el ITC están comprometidos a ayudarlas a aprovechar las oportunidades del comercio digital”, dijo.

Mientras que Pamela Coke-Hamilton, directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC), añadió que el Caribe cuenta con empresas dinámicas listas para escalar y que el Fondo WEIDE les brinda herramientas, conocimientos y redes para acelerar su crecimiento y llegar a nuevos mercados. Biviana Riveiro, directora de ProDominicana, dijo que ser parte de la implementación del Fondo Weide es un reconocimiento.