Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Minería

Empresas locales crecen junto a la minería

Este programa tiene como objetivo fortalecer el ecosistema empresarial local a través de capacitaciones, asesoría personalizada y apoyo económico, impulsando modelos de negocio escalables, innovadores y sostenibles.

Uno de los beneficiados

Uno de los beneficiados

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

El desarrollo de proveedores locales continúa consolidándose como una vía efectiva para dinamizar las economías comunitarias en zonas de influencia minera.

Barrick Pueblo Viejo informó que a través de su programa de Desarrollo de Proveedores Locales promueve la creación de vínculos sostenibles con pequeñas y medianas empresas de comunidades como Cotuí, Maimón y Piedra Blanca.

Este programa tiene como objetivo fortalecer el ecosistema empresarial local a través de capacitaciones, asesoría personalizada y apoyo económico, impulsando modelos de negocio escalables, innovadores y sostenibles. 

A través de estas herramientas, la empresa busca que los emprendimientos evolucionen hacia operaciones más sólidas y autosuficientes, capaces de diversificar sus servicios y reducir su dependencia directa de la actividad minera.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

Lo último

tracking