Empresas locales crecen junto a la minería

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El desarrollo de proveedores locales continúa consolidándose como una vía efectiva para dinamizar las economías comunitarias en zonas de influencia minera.

Barrick Pueblo Viejo informó que a través de su programa de Desarrollo de Proveedores Locales promueve la creación de vínculos sostenibles con pequeñas y medianas empresas de comunidades como Cotuí, Maimón y Piedra Blanca.

Este programa tiene como objetivo fortalecer el ecosistema empresarial local a través de capacitaciones, asesoría personalizada y apoyo económico, impulsando modelos de negocio escalables, innovadores y sostenibles.

A través de estas herramientas, la empresa busca que los emprendimientos evolucionen hacia operaciones más sólidas y autosuficientes, capaces de diversificar sus servicios y reducir su dependencia directa de la actividad minera.