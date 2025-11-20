Empresas de mujeres vendieron RD$325.411 MM

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las ventas de las empresas lideradas por mujeres alcanzaron RD$325,411.6 millones en el 2024, lo que representa un aumento del 44% en relación con el 2020 y 18% respecto al 2023.

El dato está contenido en el estudio “Mujeres en Exportación 2025”, cuya presentación fue encabezada por vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó y la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro.

Entre 2020 y 2024, 1,469 empresas lideradas por mujeres exportaron a más de 100 mercados internacionales, generó más de 23,000 empleos formales y alcanzando en 2024 exportaciones por US$2,150.8 millones, para un crecimiento del 26.8% respecto al año anterior.

Entre los principales productos exportados figuran el oro en bruto, cacao en grano, minerales de cobre, banano y joyería. En términos de mercados, se destacan 10 países: Suiza, India, Estados Unidos, China, Canadá, Haití, Países Bajos, Reino Unido, Indonesia y Puerto Rico.

Durante su intervención, la vicepresidenta resaltó el rol transformador de las mujeres dominicanas en la economía.

Subrayó el avance sin precedentes en la inclusión económica femenina y resaltó que las compras públicas a mujeres proveedoras aumentaron de RD$20,000 millones en 2020 a más de RD$65,000 millones en 2024.

Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), expresó que “entre enero y octubre las exportaciones superaron los US$11,954 millones, con un crecimiento de más de un 10% y el mejor octubre en trece años”.

Riveiro destacó que los resultados del estudio consolidan el liderazgo femenino como uno de los pilares más sólidos del crecimiento económico del país.

Durante la actividad se reconoció la trayectoria y desempeño de empresas lideradas por mujeres que han impulsado la internacionalización de la oferta exportable dominicana.

Las galardonadas fueron Laboratorio Capilo Español Tabacalera El Artista y Frutas y Vegetales Micardi.

Las ventas de las empresas lideradas por mujeres en 2024 representan el 5.4% del PIB nominal.