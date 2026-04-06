Empujan las puertas cerradas del mercado dominicano

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

A lo inamovible parece haberle llegado la hora de empezar a ceder. La economía dominicana se abrió al mercado exterior con las reformas estructurales de los años noventa. Sin embargo, en su interior ha conservado, casi intacta, la puerta entornada a la competencia, con mercados que aún imponen férreas barreras de entrada.

Hoy, en cambio, fuerzas diversas —internas y externas— comienzan a entrelazarse con precisión de relojero, como si manos invisibles trenzaran un mismo hilo. Todas convergen en un propósito común: desatar los nudos de la concentración, acaso la reforma más transformadora y, paradójicamente, la menos visible en el plano político.

No fue casualidad, sino más bien una coreografía silenciosa, la divulgación a finales del año pasado por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del diagnóstico Mercados y Desarrollo.

En su interpretación a la República Dominicana, el informe pone el dedo en la llaga: la necesidad de enfrentar la elevada concentración en distintos sectores y las barreras de entrada, tanto formales como informales.

Los pilares de este proceso son claros: el fortalecimiento de la autoridad de competencia —dotándola de mayor independencia y capacidad sancionadora—, la revisión de regulaciones que limitan la entrada de nuevas empresas y la promoción de la transparencia en mercados clave como energía, transporte y alimentos.

Pero la discusión ha dejado de ser puramente teórica. El BID ha presentado recientemente CompeteLAC, la primera plataforma de datos abiertos enfocada en medir y analizar la competencia de mercado en América Latina y el Caribe. Su propósito es ambicioso: ofrecer indicadores armonizados sobre concentración y dinámica empresarial para mejorar la toma de decisiones, fomentar mercados más competitivos y, en última instancia, elevar la calidad de vida en la región.

En paralelo, el Gobierno avanza con paso firme hacia su eventual entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club que exige a sus miembros derribar las barreras que sofocan la competencia.

Y como si los vientos soplaran desde todos los puntos cardinales en una misma dirección, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, aprovechó el pasado 12 de marzo el escenario del encuentro industrial mensual organizado por la Asociación de Industrias para anunciar la presentación de un anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica.

Todo parece indicar que, al fin, en un mismo compás —lento pero decidido— comienzan a ceder las puertas que durante tanto tiempo permanecieron cerradas.