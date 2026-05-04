Advierte soluciones al tránsito han sido “parches”

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) aboga por una solución integral a la problemática del tránsito que se registra en el Gran Santo Domingo, que no se limite a poner “parches”, resolviendo el problema en un punto y generándolo en otro.

Los principales directivos del gremio advierten que sin una planificación adecuada, el crecimiento urbano continuará agravando la congestión vial, afectando la calidad de vida y la competitividad del país.

Al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY, Clara Reid de Frankenberg, presidenta; Ramón Ernesto Morales, vicepresidente e Yris Nelsi González, directora ejecutiva de Acofave consideraron que las inversiones realizadas en infraestructura vial en el país no han resuelto el problema del tránsito.

Tras más de 20 años, resulta evidente que no se trata de falta de propuestas, sino de la incapacidad de integrarlas en una visión coherente y de hacer cumplir las normas.

En ese sentido, lamentaron que en materia de ordenamiento del tránsito el país en vez de avanzar haya retrocedido.

Enfatizaron que obras como elevados, ampliaciones y soluciones puntuales han tenido como efecto “mover el tapón”, sin atacar la raíz del problema.

Indicó que, pese a las millonarias inversiones en infraestructura y en el Metro de Santo Domingo, la movilidad no ha mejorado de forma significativa, especialmente para quienes dependen del transporte público.

Cuestionan que hoy la gente gasta más en pasaje y enfrenta largas filas en condiciones que no son dignas.

A su juicio, República Dominicana necesita definir una solución completa que incluya transporte colectivo eficiente, inspección vehicular, planificación urbana y cumplimiento de las leyes.

Agregaron que la consecuencia ha sido visible, incluso en el deterioro del entorno urbano y turístico, tras citar como los camiones siguen violando la prohibición de transitar por el Malecón de Santo Domingo, lo que ha perjudicado a hoteles que operan en esa zona.

Asimismo, cuestionaron la reducción en la capacidad operativa del sistema de autobuses públicos, al señalar que la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ha pasado de unos 600 autobuses en 2006 a cerca de 200 en la actualidad, lo que limita las alternativas de movilidad.

Pacto nacional

Los directivos de Acofave también abogaron por un pacto nacional que involucre a todos los sectores, tanto públicos como privados, para enfrentar el problema del tránsito desde una perspectiva estructural y sostenible.