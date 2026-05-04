Alerta sobre atraso en la calidad de combustibles

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La República Dominicana presenta un marcado atrasso en el cumplimiento de las normas internacionales sobre la calidad de los combustibles, especialmente en los niveles de azufre del diésel, lo que genera preocupaciones en sectores productivos por sus efectos en la salud, el medio ambiente y la competitividad.

Así lo advirtió la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), al instar a revisar la norma NORDOM 415, que regula la calidad del gasoil en el país y es elaborada por el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).

Los directivos del gremio, Yris Nelsi González, directora ejecutiva; Clara Reid de Frankenberg, presidenta; y Ramón Ernesto Morales, vicepresidente, al participar en el Encuentro Económico de HOY, señalaron que la propuesta de reducir el contenido de azufre de 7,500 a 2,500 partes por millón (ppm) representa un avance, pero sigue siendo insuficiente frente a los estándares internacionales, que rondan las 15 ppm.

“De 7,500 a 2,500 todavía estamos muy lejos. El mundo está en 15 ppm”, indicó González, al explicar que el país mantiene una brecha significativa respecto a las prácticas globales.

Estos niveles continúan alejados de los estándares adoptados en mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, donde el diesel de ultra bajo azufre se sitúa entre 10 y 15 ppm.

En ese contexto, Morales planteó que una de las medidas más efectivas sería eliminar el gasoil regular. “Si tú eliminas el gasoil regular, ya tú una tercera parte de la contaminación te la llevas de golpe”, afirmó.

Indicó que el país lleva años discutiendo la adecuación de la norma NORDOM 415 y que se esperaba un cronograma claro para la eliminación progresiva del diésel de alta contaminación. “Se hizo una parte, pero todavía estamos muy lejos”, insistió.

Los directivos de Acofave consideraron que mantener niveles elevados de azufre tendría un impacto negativo en múltiples áreas. Entre ellas, mencionaron efectos adversos en la salud de la población por el aumento de emisiones contaminantes, daños al medio ambiente, afectaciones a la productividad agrícola y riesgos para infraestructuras.

También advirtieron sobre la incompatibilidad de estos combustibles con las tecnologías modernas de los vehículos, diseñadas para operar con estándares más limpios, lo que podría incidir en el desempeño de las unidades y en los costos de mantenimiento.

En ese contexto, Acofave recomendó a las autoridades revisar la propuesta de la norma y alinearla con estándares internacionales, a fin de garantizar una transición hacia combustibles más limpios y compatibles con las exigencias actuales del sector automotriz.

Sobre la calidad de los combustibles en general, los representantes de Acofave explicaron que el problema no necesariamente radica en el producto al momento de su importación, sino en el manejo posterior. Señalaron que el combustible llega al país cumpliendo estándares, pero puede deteriorarse por falta de mantenimiento en los tanques de almacenamiento y distribución.

“El combustible llega limpio, pero se daña. Hay que ser más rigurosos con los planes de limpieza de los tanques”, indicó Morales, al destacar la necesidad de supervisión constante en toda la cadena de comercialización.