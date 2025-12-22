Asegura oferta carne de cerdo en cena navideña

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Habrá más cerdo disponible para atender la demanda de la cena navideña, pues la producción en 2025 ha aumentado en más de un 10% con relación al 2024, además de que se registran precios estables en granja que rondan los RD$150 por kilo.

Así lo aseguró el director de Ganadería (Digega), Abel Madera Espinal, durante su participación como invitado en el Encuentro Económico de HOY, quien atribuyó el aumento en la producción a una serie de regulaciones que ha implementado esa institución, a través de un equipo de técnicos, antes de realizar cualquier tipo de matanzas de cerdos en las fincas, por causa de la peste porcina africana (PPA).

Indicó que el levantamiento que tiene Digega arroja 3,500 productores de cerdos a nivel nacional, entre ellos, tecnificados, semitecnificados y de traspatio, siendo éstos últimos mayoría pujante, que si se rige de los protocolos establecidos, no será afectado por la enfermedad.

Madera destacó, además, el aumento que ha registrado el país en la producción nacional de carnes de res y pollo, así como la de huevos.

Asimismo, el director de Ganadería destacó los avances en la genética de ganado vacuno, lo que ha permitido la producción de carne de calidad para consumo local y la exportación a Estados Unidos, las cuales superan los US$28 millones en el presente año.

Recordó que ya el país tiene el primer pie cría de ganado Wagyu (grupo selecto de machos y hembras de ganado originario de Japón), con la genética de élite para producir crías de alto valor, que resulta en una carne tierna, jugosa y de sabor superior.

También, resaltó cómo pequeños productores ganaderos son los más beneficiados del programa de inseminación artificial que realiza el actual Gobierno de manera gratuita.

Con relación a la producción de huevos, dijo que también ha aumentado considerablemente y agregó República Dominicana tiene el precio más barato del mundo de ese alimento, que se constituye en la proteína más económica.