Fortalecen controles para reducir riesgos de enfermedades animales

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Dirección General de Ganadería (Digega) ha fortalecido los controles sanitarios para reducir el riesgo de introducción y propagación de enfermedades que afectan a la sanidad animal nacional, mediante el reforzamiento de la cuarentena animal.

Asimismo, la instalación de modernos sistemas de incineración, capacitación técnica del personal y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas de vigilancia epidemiológica.

Los directivos de la entidad explicaron que la cuarentena animal constituye la primera barrera de defensa sanitaria de todos los países y, en ese sentido, República Dominicana cuenta con presencia de inspectores de la Digega en 13 puertos, ocho aeropuertos y cuatro marinas.

En estos puntos se supervisa todo lo relativo a la importación y exportación de productos y subproductos de origen animal, con el objetivo de evitar el ingreso de mercancías que no cuenten con las aprobaciones sanitarias requeridas y que puedan representar un riesgo para el país.

Los directivos de la Digega, Abel Madera Espinal, director; Ana Martínez, encargada del Departamento de Campaña Sanitaria y Karina Pacheco, encargada de Cuarentena, ofrecieron estos detalles a HOY, al participar en el Encuentro Económico.

Pacheco indicó que el principal enfoque es prevenir que, a través de esos productos, ingresen enfermedades cuarentenadas que no están presentes en el territorio nacional o nuevas cepas de enfermedades ya identificadas en el país.

Explicó que en este año se han decomisado 43,646.9 libras de productos y subproductos de origen animal, de las cuales, 20,370.7 son originarias de Estados Unidos, 12,196 de Puerto Rico y 4,030 de China, abarcando un 83 % del total de libras decomisadas.

El otro 17 % está distribuido entre los demás países donde la incidencia de detecciones es menor.

En 2024 se cerró con una cifra de 16,585 libras de productos y subproductos de origen animal decomisados, por lo que este año las detecciones han aumentado en un 163 %, aproximadamente.

Como parte de ese proceso de fortalecimiento, se equiparon los cuatro pasos fronterizos con incineradores de barril, lo que permite destruir de inmediato los productos decomisados, sin necesidad de movilizarlos a otras áreas.

Esos equipos tienen una capacidad de destrucción de 50 libras por hora y están instalados en cada paso fronterizo.

De igual forma, en los principales aeropuertos del país se han instalado incineradores de alta generación, con capacidad de destruir hasta 200 libras por ciclo de quemado, el cual tiene una duración aproximada de una hora.

El proyecto busca evitar la movilización de los desechos de catering, basura de aeronaves y de buques, reduciendo los riesgos sanitarios asociados a su traslado.

Paralelamente se han fortalecido las capacidades del personal técnico, mediante procesos de actualización en procedimientos y talleres especializados.

Otro de los avances destacados es la implementación del proyecto de unidades caninas, tanto para la entrada como para la salida del país. Los caninos, señaló, no discriminan y tienen un nivel de asertividad estimado en un 95 %.

Uso de tecnología

Además, Martínez anunció la implementación de una herramienta tecnológica para fortalecer la vigilancia de las enfermedades bajo programa, denominada Civesa.

Explicó que ese sistema permitirá centralizar en una plataforma toda la información recopilada a nivel nacional sobre la vigilancia sanitaria de las especies animales.

Indicó que ya se inició la capacitación de los técnicos en todo el país y que la plataforma se encuentra en fase de prueba, para luego implementarla.