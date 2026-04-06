Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El mercado de valores dominicano alcanzó una custodia total de RD$3.2 billones, registrando un crecimiento interanual de 9.1%.

Estos recursos se encuentran distribuidos en diferentes áreas de inversión. Actualmente, existen 82 fondos de inversión con unas 200,000 cuentas, informó el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, durante su participación en el Encuentro Económico de HOY, junto al intendente Ángel Serulle y la directora de Oferta Pública, Olga Nivar.

Bournigal Read explicó que, al cierre de enero de 2026, los fondos de inversión administraban US$7,150 millones, lo que representa aproximadamente el 2.98% del Producto Interno Bruto (PIB). Estos fondos invierten en diversos instrumentos y sectores de la economía. Detalló que, dentro de los fondos de desarrollo, el mayor componente se concentra en el sector energético, con alrededor de US$1,191 millones.

Le siguen el sector inmobiliario, con US$921 millones, y el turismo, con US$718 millones. Asimismo, destacó la presencia de inversiones en los sectores industrial y comercial.En cuanto al turismo, subrayó el importante desarrollo de proyectos hoteleros, los cuales contribuyen significativamente a la generación de empleos y al crecimiento económico del país.

El funcionario también resaltó que los fondos de pensiones en República Dominicana invierten de manera significativa en el mercado de valores, con el objetivo de diversificar portafolios y mejorar la rentabilidad de los trabajadores. De igual forma, señaló que el Fideicomiso RD Vial utiliza el mercado de valores para financiar el mantenimiento, expansión y seguridad de la red vial principal, mediante la emisión de deuda de renta fija respaldada por ingresos de peajes.

Recordó que en el 2025, se anunció emisiones por RD$18,000 millones, consolidándose como un emisor clave para la infraestructura nacional.

Sobre el impacto de la guerra en el Medio Oriente, Bournigal Read afirmó que no tendrá efectos relevantes en el mercado de valores dominicano. Por el contrario, indicó que este mercado puede servir como una alternativa de inversión para mitigar algunos de los efectos derivados del conflicto.

“Nosotros tenemos una inversión importantísima de energías renovables y esas energías renovables precisamente las que el Gobierno tiene que estar utilizando ahora, por lo menos hasta la capacidad donde se tiene. Porque si el petróleo sube, eso es una cosa, pero si lo que nosotros tenemos aquí es mucho sol en el Caribe, usémoslo”, citó como ejemplo.