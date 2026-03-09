Piden reforma laboral integral con la cesantía

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La política y los compromisos particulares no deben impedir una reforma laboral integral, que incluya la modificación, no eliminación, de la cesantía. Así lo planteó el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Ángelo Viro, al referirse al debate sobre el proyecto de reforma del Código de Trabajo, cuya discusión lleva varios años sin alcanzar consenso.

Viro sostuvo que el debate se ha visto afectado por la politización del tema. “Eso demuestra una vez más que todo se politiza. Cuando todo se empieza a politizar, automáticamente se pierde el sentido común de lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir”, expresó durante el Encuentro Económico junto a Jessica Calgano, directora ejecutiva, y Walker Sterlin, segundo vicepresidente.

Viro recordó que la última modificación importante al Código de Trabajo se produjo hace 34 años, cuando aún no existía el sistema de seguridad social. “En la última reforma que se hizo, que ya han pasado 34 años, no existía la seguridad social”, dijo. Explicó que tras la creación del sistema en el año 2001, las empresas realizan aportes que alcanzan alrededor de un 10% para cubrir distintos componentes del esquema.

El empresario indicó que el sector privado ha propuesto modificar la cesantía, no eliminarla. “El sector empresarial ha propuesto una modificación, no una eliminación. Entonces, hay dos palabras distintas, que cada palabra tiene un significado diferente uno de otro”, afirmó.

Señaló que la propuesta contempla respetar los derechos adquiridos de los trabajadores actuales y aplicar cambios únicamente a las nuevas contrataciones. “Todo lo que tiene derecho adquirido, derecho adquirido tiene. No hay que perder el derecho adquirido. Eso sería imposible”, explicó.

De acuerdo con Viro, el planteamiento incluye establecer un tope de años para el cálculo de la cesantía en los nuevos contratos. “De ahí en adelante, todos los nuevos empleados irían con un tope de años que se habían puesto alrededor de 6-7 años”, indicó. Añadió que también se planteó la posibilidad de establecer mecanismos flexibles de pago para los casos en que los montos resulten elevados, especialmente para pequeñas empresas.

Otro de los puntos propuestos es ampliar el período para la fijación del trabajador. “En lugar de fijarlo a los tres meses, un empleado lo fijaron a los seis meses”, explicó, al señalar que esto permitiría evaluar mejor el desempeño del empleado antes de formalizar su permanencia.

También se refirió a las dificultades para lograr acuerdos en las mesas de diálogo. “Tú hablas del tripartito, se llega más o menos a un acuerdo, se vuelve a reunir la vez siguiente y ya todo lo que estaba más o menos apalabreado se echa para atrás de nuevo. Entonces, nunca se va a llegar a una conclusión”, manifestó.

En otro orden, Sterlin, segundo vicepresidente de ANEIH, señaló que la discusión sobre la cesantía también debe considerar cambios en el mercado laboral. Indicó que la rotación de personal ha aumentado en el país. “La rotación de personal en el país, que andaba entre un 2 y un 2.5%, ha aumentado. Está cerca del 3% hoy en día”, afirmó.

Explicó que ese fenómeno está vinculado a cambios generacionales y a una mayor movilidad de los trabajadores jóvenes. “Tenemos una juventud que no está comprometida con las organizaciones. Se rotan mucho más rápido que en nuestro tiempo atrás”, comentó. Añadió que esa rotación tiene efectos sobre los costos de las empresas, particularmente en los procesos de formación. “Ese costo de formación, de aprendizaje ha subido un 62%”, indicó.