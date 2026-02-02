Reducción de tasas de interés hará que construcción crezca

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La reducción de las tasas de interés contribuirá al crecimiento del sector de la construcción en 2026, a diferencia de 2025, cuando registró una caída en su actividad.

Así lo consideró la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), al participar en el Encuentro Económico de HOY, donde se resaltó que este año habrá un relanzamiento del sector construcción.

Alberto Bogaert y Gustavo Tavárez, presidente y directivo del gremio empresarial, destacaron que las tasas han comenzado a bajar paulatinamente. Las más altas alcanzaron un 15 % el año pasado, pero ahora se sitúan en 12.5 % y podrían seguir descendiendo con las ferias inmobiliarias.

Los principales factores que incidieron en la caída del crecimiento del sector de la construcción el año pasado fueron las altas tasas de interés, baja inversión pública, incremento en los costos de los materiales y la cotización del dólar.

Bogaert calificó el 2025 como un año agridulce para la construcción, debido a que algunos segmentos mostraron resultados positivos, mientras que otros enfrentaron dificultades.

Señaló que el sector inmobiliario estuvo en movimiento el año pasado, ya que las personas suelen buscar propiedades cuando se casan o cuando deben dejar el apartamento en el que viven.

Precisó que las transacciones inmobiliarias (copra, venta y alquiler) crecieron en 2025, aunque no al mismo ritmo de años anteriores.

Explicó que en el año pasado la parálisis fue en las nuevas inversiones, pero no en las transacciones de las construcciones terminadas.

“Los alquileres se dispararon masivamente y mucha gente prefirió alquilar que comprar o invertir en construcción”, dijo.

Un segmento muy importante es el comercial, que mantuvo niveles elevados en 2025, gracias a la inversión extranjera recibida por el país, la cual se tradujo en alquileres y en la compra de grandes terrenos y edificios.

Tavárez afirmó que en el centro de la ciudad de Santo Domingo, en sectores como Piantini y Naco, se mantiene el crecimiento en la construcción.

En tanto que, en proyectos inmobiliarios que se levantan en las avenidas Jacobo Majluta y República de Colombia, también se observa un buen momento de desarrollo del sector inmobiliario.