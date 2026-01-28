Energías alineadas podrían hacer crecer la economía de Honduras

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Nasry Asfura, quien asumió este martes la Presidencia de Honduras, se perfila como una figura singular en la política nacional: un empresario convertido en gestor público que, al menos durante su paso por la alcaldía de Tegucigalpa, supo conjugar la empatía humana —ese trato cercano que le valió apodos como Tito o Papi Orden— con una disciplina firme en la administración.

Esa fue la impronta que dejó: la de un ejecutor ágil, capaz de transformar planes en obras visibles y de dar ritmo a la ciudad.

Recibe, sin duda, un país marcado por una elevada pobreza. Sin embargo, los desequilibrios heredados no alcanzan la gravedad de los que enfrentó recientemente la actual administración de un país vecino, Argentina.

La situación fiscal de Honduras, lejos de ser extrema, se mantiene dentro de márgenes aceptables en el contexto regional, lo que abre un espacio razonable para políticas sostenibles: inversión en infraestructura, programas sociales bien focalizados y una gestión prudente del gasto.

En 2024, el déficit fiscal hondureño se situó en 1.8% del PIB, y para 2025 se estima que podría superar levemente el 2%. La depreciación de la lempira frente al dólar, por su parte, fue del 4% en 2025. Son cifras que describen tensiones, pero no un colapso; desafíos, pero no una tormenta perfecta.

Nada de esto se aproxima al panorama que recibió Javier Milei en Argentina: un déficit fiscal del 14.6% del PIB y un mercado cambiario sumido en el desorden. Y, aun así, el país austral comienza a ponerse de pie. Tras dos años de superávit fiscal, avanza en el ordenamiento de su sistema cambiario, buscando hacerlo compatible con un esquema de mayores libertades.

A la casa del vecino, que el derrumbe dejó sin techo, le han empezado a brotar alas. Cabe esperar, entonces, que Honduras —que apenas muestra una grieta en la pared— pueda resistir y crecer bajo la gestión de Asfura, si las energías se alinean y el rumbo se mantiene firme.