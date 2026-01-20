Enfocará más trabajo contra la colusión en el sector público

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Este año la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) se enfocará en el sector público, porque es indispensable que el Estado tenga mayores niveles de competencia para garantizar transparencia, eficiencia y el crecimiento económico.

Así lo aseguró la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez, previo a la conmemoración del 18 aniversario de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia.

Dijo que se busca que en el sector público los pliegos de condiciones sean más competitivos, pero que, además, puedan advertir y prevenir a tiempo la colusión en compras y contrataciones públicas.

“Seguiremos trabajando, y de hecho, este año nos vamos a enfocar en el sector público”, señaló Vásquez.

Precisó que la Ley 42-08 requiere una actualización para que se puedan garantizar mercados más justos y equitativos.

Dijo que el país tiene grandes retos en concentración de mercados y los temas de colusión, del cual hay muchas investigaciones abiertas.

“Tenemos investigaciones abiertas en este momento sobre colusión en compras y contrataciones públicas, que ha sido un tema central en ProCompetencia. Tenemos un récord histórico de cinco investigaciones abiertas en temas de colusión”, expresó.

Recordó que en el 2025 emitieron la primera sanción y que están finalizando otro proceso por colusión.