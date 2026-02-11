Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), está dispuesto a realizar una marcha hacia el Palacio Nacional, sino se les cumple con una series de demandas del sector.

Entre las reivindicaciones están las pensiones para más de 1,600 profesionales agropecuarios, la reposición de más de 350 agrónomos cancelados, el nombramiento de más de 500 nuevos profesionales del área y el establecimiento de un salario mínimo de RD$50 mil, como base para dignificar el ejercicio profesional.

También está el pago de cinco meses a más de 400 técnicos del Instituto Agrario Dominicano. Según el presidente del ANPA, Tito Hernández, La lucha es garantizar la seguridad alimentaria del pueblo, mediante el fortalecimiento del recurso humano que sostiene la producción nacional.

Dijo que se han reunido con autoridades pero no han tenido respuesta.