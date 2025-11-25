Entregan acreditación a Clúster de Aguacate

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) entregaron oficialmente al Clúster del Aguacate de Cambita la acreditación que valida la Denominación de Origen “Oro Verde Cambita”, un hito para la provincia de San Cristóbal y para la infraestructura nacional de la calidad.

La acreditación, emitida por el ODAC bajo la norma NORDOM ISO/IEC 17065:2012, reconoce la capacidad del clúster para certificar productos con estándares internacionales y respalda el origen, autenticidad y trazabilidad del aguacate producido en Cambita Garabito. Este avance permitirá a los productores insertarse con mayor competitividad en mercados exigentes como Europa, Estados Unidos y Asia. Con esta acreditación, el país se convierte en la primera nación del Caribe en contar con una Denominación de Origen respaldada por un organismo certificador acreditado internacional.