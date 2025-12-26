Un esfuerzo bien orientado para estabilizar a Haití

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

La torta se ha volteado con relación al esfuerzo de la comunidad internacional para estabilizar a Haití. En el pasado la queja era la de que países como Estados Unidos, Canadá y Francia hacían poco para enfrentar la crisis haitiana. Ahora, es Estados Unidos quien ha tomado la sartén por el mango.

Así quedó demostrado con la resolución de la ONU del 30 de septiembre pasado, impulsada por Estados Unidos y Panamá, que crea una Fuerza de Eliminación de Pandillas, con hasta 5,500 efectivos, para apoyar a la Policía Nacional de Haití, en sustitución de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que había sido liderada por Kenia.

Días después, en un gesto lleno de simbolismo y compromiso, el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo un llamado a los países para que se preguntaran cual sería la situación si cada uno de ellos hiciera “la mitad de lo que Kenia ha hecho" para resolver la crisis haitiana, elogiando el liderazgo keniata en la misión de seguridad multinacional y urgiendo a más apoyo en personal, recursos y fondos para la nueva fuerza internacional, ya que solo con un esfuerzo conjunto de la región se puede estabilizar Haití y enfrentar a las bandas criminales.

Esta declaraciones se anticipaban a lo que estaba a punto de ocurrir: la celebración de la Conferencia Internacional de Generación de Fuerzas convocada por Estados Unidos y Canadá para consolidar los aportes militares, policiales y financieros destinados a la fuerza creada por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2793, del 30 de septiembre.

El encuentro, celebrado en Nueva York, reunió a delegaciones de más de veinte países de África, Asia, Europa, América Latina, el Caribe y América del Norte, que presentaron compromisos concretos de personal, equipamiento y recursos para una misión que busca enfrentar a las bandas armadas en Haití.

Y los hechos no se harán esperar: el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, informó que el despliegue de la nueva comenzaría próximo enero, con unos 1,000 efectivos. Para abril se espera que se llegue la primera mitad del contingente y que sea completado en octubre de 2026.

Y no sólo se está trabajando en lo militar. También se está trabajando para no limitar la asistencia financiera a Haití a la ayuda humanitaria, sino orientarla a dar mayor apoyo a la construcción de bases económicas más sólidas.

Con esos fines, el Grupo Banco Mundial presentó en marzo de 2025 una nueva estrategia para Haití, con una hoja de ruta incluye alrededor de 320 millones de dólares en financiamiento para fortalecer la gobernanza, crear empleos y preservar capacidades institucionales esenciales. El énfasis está en acompañar a las empresas locales, dotarlas de herramientas y financiamiento para que no solo sobrevivan, sino que puedan ser motores de estabilidad.

Es comprensible que la República Dominicana, por los conflictos en se ha visto envueltos con Haití no envía tropas al vecino país, pero puede contribuir a su estabilización dando apoyo logístico y haciendo inversiones que puedan servir de soporte a la economía haitiana.

Y lo está haciendo. Las inversiones en plantas energéticas en Manzanillo, que pudieran suplir parte de la demanda haitianas constituyen un buen ejemplo. También lo es el proyecto de construcción de puertos secos que institucionalizarían e incrementarían el intercambio comercial entre los dos países. Además, el país podría ofrecer capacitación institucional al precario Estado haitiano. Porque la solución a Haití no es sólo militar: es también la de crear las bases de un crecimiento sostenible, que genere empleos para su población, y construir instituciones que se apoyen en valores democráticos.