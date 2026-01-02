Estrategias financieras para iniciar el año con estabilidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El inicio de un nuevo año suele llegar acompañado de propósitos y metas, pero también del reto financiero conocido como la “cuesta de enero”. Tras los gastos realizados durante las festividades, muchas personas se ven en la necesidad de reajustar sus finanzas para afrontar los primeros meses del año sin comprometer su estabilidad económica.

De acuerdo con Jesús Flores Tosca, especialista en comunicación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, campus Tabasco, enfrentar este periodo requiere planificación, disciplina y decisiones financieras informadas. En ese sentido, comparte una serie de estrategias que pueden ayudar a sortear este desafío de manera más efectiva.

Una de las principales recomendaciones es realizar una revisión y ajuste del presupuesto. Identificar gastos innecesarios o los llamados “gastos hormiga” permite liberar recursos que pueden destinarse a prioridades. Dar preferencia a rubros esenciales como alimentos, vivienda y servicios básicos contribuye a establecer una base financiera más sólida para el inicio del año.

Asimismo, la planificación de pagos y deudas resulta fundamental. Enfrentar los compromisos financieros de forma proactiva, organizar pagos mensuales y evitar retrasos ayuda a prevenir la acumulación de intereses. En algunos casos, consolidar deudas con tasas más bajas puede representar una alternativa para reducir la carga económica.

En cuanto al consumo, Flores Tosca señala la importancia de realizar compras inteligentes. Aprovechar ofertas y descuentos posteriores a la temporada festiva, elaborar listas de prioridades y enfocarse únicamente en artículos necesarios puede evitar compras impulsivas que afecten el presupuesto.

Otra estrategia relevante es la generación de ingresos adicionales. Explorar actividades secundarias, trabajos freelance o la venta de artículos que ya no se utilizan puede aportar recursos extra que fortalezcan la economía personal durante los primeros meses del año.

Finalmente, el especialista destaca que el ahorro no debe descuidarse, incluso en contextos económicos retadores. Establecer metas de ahorro realistas y constantes permite crear un respaldo financiero que puede ser clave ante situaciones imprevistas.

Enfrentar la cuesta de enero de manera efectiva implica combinar organización, constancia y una gestión responsable del dinero. Aplicar estas estrategias financieras puede ayudar a iniciar el año con mayor confianza y sentar las bases para una economía más estable a lo largo del tiempo.