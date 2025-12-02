ETED presente en “Diálogos para el Desarrollo”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), con la participación de su administrador general, el ingeniero Alfonso Rodríguez, y en su rol de catalizador de infraestructura resiliente, moderna y baja en carbono para la transición energética, formó parte de los diálogos sobre energía y cambio climático auspiciados por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Fundación Madre y Maestra (FMM) y la Asociación de Egresados de la PUCMM (AEPUCMM).

En ese contexto, el Ing. Rodríguez participó en el Panel “Modernización y Retos del Sistema Eléctrico Dominicano (Visión Pública)”, junto a destacados representantes de las instituciones responsables de la regulación y operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI): el Superintendente de Electricidad (SIE) Andrés Astacio, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Edward Veras y el Gerente General Oficina de Coordinación del SENI (OC-SENI), Manuel López San Pablo.

Durante su intervención, el administrador general destacó que la ETED, como habilitador de la infraestructura requerida para la presente y futuras fases de la transición energética en República Dominicana, ya inició la reformulación de su Plan de Inversión, en alineación con el nuevo Plan Energético Nacional (2025-2038) presentado por la CNE.

Precisamente desde ese rol catalizador, el Ing. Rodríguez subrayó que la ETED prioriza inversiones para avanzar en la expansión de líneas de alto voltaje, la repotenciación de la infraestructura existente y la incorporación de sistemas de almacenamiento, elementos que constituyen pilares del nuevo plan estratégico institucional.

Este espacio de diálogo entre gobierno, empresariado y academia contribuye a que el nexo “Energía y Cambio Climático” continúe permeando el diseño de políticas públicas, reafirmando la importancia de articular esfuerzos para construir un sistema eléctrico más eficiente, moderno y resiliente. La ETED reitera su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos vinculados a la acción climática (ODS 13), infraestructura e industria resiliente (ODS 9) y acceso a energía asequible y no contaminante (ODS 7).

SOBRE ETED

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana es una compañía eléctrica estatal descentralizada, cuyo objetivo es construir, expandir y operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), para proveer servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión y telecomunicaciones