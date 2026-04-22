ETED realizará mantenimiento programado en líneas de transmisión y subestación jueves 23 de abril

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que este jueves, 23 de abril, llevará a cabo trabajos de mantenimiento programado en dos líneas de transmisión y una subestación, como parte de su compromiso con la mejora continua y la estabilidad del servicio eléctrico a nivel nacional.

En la línea de transmisión de 69 kV Canabacoa – La Vega Generadora, se estarán realizando labores de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras, en horario de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.Debido a estos trabajos, el servicio eléctrico será interrumpido de manera transitoria en las comunidades de Moca y La Penda, pertenecientes a la provincia Espaillat, así como en la Zona Franca Industrial La Vega.

De igual forma, en la línea de transmisión de 69 kV La Romana – Rancho Peligro, se ejecutarán trabajos de reconducción de aproximadamente 2 kilómetros de línea, en horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Estas labores afectarán el servicio en las comunidades de Batey Peligro, Batey Lechuga, Guaymate y Rancho Peligro, pertenecientes a la provincia La Romana.

Asimismo, en la subestación 69 kV Bayona, se realizará mantenimiento preventivo a barra en horario de 11:00 a. m. a 3:00 p. m., lo que impactará el suministro eléctrico en los sectores de Bayona, San Miguel, Bella Colina, Riviera de Haina, Villa Nazaret, Brisa Tropical y Arroyo Bonito, pertenecientes a Santo Domingo Oeste. También se verán afectadas las instalaciones de CAASD I y CAASD II.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, y destaca que estos trabajos son fundamentales para la seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.