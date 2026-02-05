ETED sube número empleados y reduce gastos de personal

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Aunque la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) incrementó en cuatro empleados su plantilla durante los primeros once meses de 2025, en comparación con igual período de 2024, redujo los gastos de personal en US$0.79 millones, equivalentes a RD$44.1 millones.

Los gastos de personal pasaron de US$23.9 millones en 2024 a US$23.1 millones en 2025. El mes de mayor gasto fue noviembre de 2025, con US$3.56 millones, seguido de mayo, con US$3.27 millones. La cantidad de empleados aumentó de 1,674 a 1,678.

Por su parte, los gastos en servicios no personales se redujeron en US$0.1 millón, al pasar de US$14.6 millones en 2024 a US$14.5 millones en 2025.

Los gastos en materiales y suministros también registraron una disminución de US$4.75 millones, al descender de US$10.65 millones a US$5.9 millones.

Sin embargo, la mayor reducción se produjo en el renglón de otros gastos, que descendieron de US$91.4 millones a US$3.5 millones, según el último informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

ETED facturó US$124.5 millones por concepto de peaje de transmisión entre enero y noviembre del año pasado, lo que representó un ligero incremento de US$1.8 millones. La facturación se compone de dos elementos: el derecho de conexión y el derecho de uso. El primero generó ingresos por US$76.4 millones, mientras que el segundo aportó US$48.1 millones.

Los gastos operativos ascendieron a US$47.1 millones, lo que representó una disminución de US$93.1 millones respecto al mismo período de 2024. Esta reducción se explica porque en los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2024 la partida de otros gastos registró una mayor inversión por concepto de transferencias corrientes.