El euro roza 1,18 dólares, el petróleo supera los 100 y la guerra en Irán limita su apreciación

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El euro subió este lunes y rozó el nivel de los 1,18 dólares pero la subida del precio del petróleo, pues no se vislumbra el fin del la guerra en Irán, limita la posibilidad de apreciación.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1787 dólares, frente a los 1,1775 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1765 dólares.

El analista de divisas de ING Chris Turner descarta que el euro vaya a superar los 1,18 dólares "a menos que haya un avance en un acuerdo de paz esta semana".

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "inaceptable" la respuesta iraní a su plan de paz, sin que haya trascendido oficialmente el contenido de ninguno de los intercambios.

Los precios del petróleo subieron y el barril de brent volvió a superar los 100 dólares.

El euro más bien podría caer por debajo de 1,17 dólares ante el aumento de los precios en EEUU y una posición dura de la Reserva Federal (Fed), según Turner.

Los últimos datos económicos muestran que el mercado laboral es robusto en Estados Unidos y que se mantienen los riesgos de inflación en el país.

Pero las perspectivas de que el BCE subirá sus tipos de interés en junio evitan la depreciación del euro.

El vicepresidente saliente del BCE, Luis de Guindos, opinó en una entrevista con el diario británico Financial Times que son necesarios más datos económicos y ver la evolución en la guerra en Irán antes de decidir qué hacer con los tipos de interés en junio.

El gobernador del Banco Nacional Austríaco, Martin Kocher, dijo que no hay necesidad de retrasar las subidas de tipos de interés si los precios de la energía no mejoran rápidamente.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1749 y 1,1787 dólares.