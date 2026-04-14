Expertos analizan el nuevo reglamento de generación distribuida y sus retos para el sistema eléctrico

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La implementación del nuevo Reglamento de Generación Distribuida plantea desafíos técnicos, financieros y regulatorios que deberán ser atendidos para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, coincidieron expertos durante un panel de la ADIE en el que evaluaron su impacto y desafíos para el sistema eléctrico.

Los panelistas coincidieron en que la actualización de la normativa era necesaria para ordenar el crecimiento del sector eléctrico, pero señalaron que el principal desafío será lograr un equilibrio entre la expansión de la generación distribuida, la sostenibilidad financiera de las distribuidoras y la estabilidad operativa del sistema

Durante el panel técnico, Eduardo Vásquez, presidente de la Asociación Dominicana de Sistemas Aislados (Adosea), advirtió que la intermitencia de la energía solar puede provocar inestabilidad en la tensión y la frecuencia del sistema, además de generar flujos inversos que las redes actuales deben gestionar.

Señaló que estas condiciones obligan a realizar inversiones en redes y tecnologías para mitigar los impactos técnicos. Indicó que, si no existe un esquema de facturación que permita recuperar esos costos, la expansión de la generación distribuida podría verse limitada.

Vásquez precisó que su postura no es contraria a las energías renovables, sino que aboga por un crecimiento ordenado que no comprometa la estabilidad del servicio eléctrico.

De su lado, Vladimir Santos, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), explicó que el reglamento elimina los límites de instalación que existían anteriormente, lo que permitirá a grandes usuarios ampliar su capacidad de generación.

No obstante, advirtió que esto podría incentivar una mayor concentración de proyectos en zonas con mayor poder adquisitivo, como Santo Domingo y Santiago, donde los usuarios tienen capacidad para incorporar baterías. Consideró que una mayor dispersión sería más conveniente para el sistema, a fin de reducir el impacto de fenómenos climáticos en la generación.

Plantea desafíos técnicos, financieros y regulatorios con nuevo Reglamento de Generación Distribuida

Santos estimó que para 2030 la generación distribuida podría aportar alrededor del 4% del consumo nacional, dentro de la meta de alcanzar un 30% de energía renovable.

En tanto, Daniel Matich, gerente de Operaciones y Contratos de Mercado de AES Dominicana, señaló que uno de los aspectos clave será garantizar el valor agregado de distribución, que permite operar, mantener y expandir las redes eléctricas.

Indicó que el cargo por uso de la red introducido en el reglamento constituye un avance, al contribuir a la recuperación de costos y a la sostenibilidad del sistema. Asimismo, destacó que la generación distribuida es un fenómeno positivo que impulsa la descarbonización, reduce pérdidas y fortalece la participación de los usuarios.

Agregó que un marco regulatorio claro y robusto resulta fundamental para atraer inversiones de mayor calidad.

Por su parte, la abogada especialista en regulación energética Carolina León afirmó que el reglamento aporta mayor transparencia y elimina trabas en los procesos, lo que hace los proyectos más viables para financiamiento.

Sin embargo, señaló que aún persisten vacíos regulatorios en temas como los agregadores energéticos, las comunidades energéticas y el almacenamiento, además de la necesidad de mayores incentivos para el desarrollo de baterías.

También expresó preocupación sobre la capacidad de fiscalización de la normativa, especialmente en lo relativo a la adaptación de contratos existentes a los nuevos requerimientos.

Estos panelistas participaron en el conversatorio “Nuevo Reglamento de Generación Distribuida: Impacto y Desafíos para el Sistema Eléctrico”, organizado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).