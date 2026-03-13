Exportaciones a Brasil podrían duplicarse

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En el año 2025, las exportaciones de Brasil a la República Dominicana se redujeron, a diferencia de las ventas de RD al país sudamericano, que crecieron cerca de un 46%, alcanzando los US$50.5 millones.

De continuarse con ese paso, las proyecciones auguran que para el 2028 el país podría estar exportando a Brasil unos US$100 millones, según el embajador Robert Takata, quién reiteró las ventajas que representa a nivel comercial Brasil para la RD, y más si se busca la integración del país al Mercosur.

"Ahora mismo tenemos exportaciones muy fuertes de productos de zonas francas, pero hay otros productos dominicanos que tienen mucha oportunidad para ser exportados a Brasil", explicó.

Dijo que se debería dialogar para que la RD entre a Mercosur, ya que este es un mercado de 300 millones de consumidores que hay en América del Sur.

"Nosotros tenemos otros acuerdos comerciales y yo pienso que estamos dejando fuera un bloque de 300 millones de consumidores. Hay que explorar las posibilidades”, dijo.

Explicó que Brasil tiene un 70% de la economía de Mercosur y que este país tiene una población de 213 millones de habitantes.