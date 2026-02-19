Favorecen uso de estructuras de acero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un contexto regional marcado por la necesidad de infraestructuras más eficientes, seguras y sostenibles, el Instituto Dominicano de la Construcción en Estructuras Metálicas (IDCEM) celebró el Segundo Seminario Internacional de Construcción en Estructuras de Acero, un encuentro técnico que reunió a más de 100 profesionales del sector.

La jornada, realizada en el hotel Catalonia, sirvió como espacio de formación y reflexión sobre los desafíos actuales de la construcción con acero, abordando temas fundamentales como la correcta aplicación de criterios técnicos, el diseño estructural eficiente, la ingeniería de detalle y la toma de decisiones que impactan directamente la calidad, seguridad y competitividad de los proyectos.

En la apertura, el arquitecto Francisco Javier Durán, fundador del IDCEM, destacó la importancia de crear y sostener espacios de formación continua para los profesionales del sector.

Señaló que el desarrollo de la construcción con acero depende, en gran medida, de la correcta aplicación de procesos técnicos, estándares de calidad y una visión responsable del ejercicio profesional.