FDD es reconocida por 60 Decibels

La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) fue reconocida en el Índice de Microfinanzas 2025 elaborado por 60 Decibels, posicionándose entre las instituciones de microfinanzas más destacadas del mundo por los resultados tangibles en la vida de sus clientes.

El Índice de Microfinanzas 2025 de 60 Decibels, el mayor referente global de inclusión financiera basado en la voz de los clientes, busca medir el verdadero impacto de las instituciones microfinancieras desde la perspectiva de quienes utilizan sus servicios.

“El que 60 Decibels haya tomado en cuenta a esta institución confirma la relevancia del modelo de la Fundación Dominicana de Desarrollo en el contexto regional y su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en las metas vinculadas a la reducción de la pobreza, la igualdad de oportunidades y el trabajo decente” resaltó el presidente del Consejo Directivo de la FDD, Jean Paul Quiroz.