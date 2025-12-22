Federación Dominicana de Comerciantes respalda solidez del sistema financiero nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) expresó este lunes su respaldo al sistema financiero nacional y exhortó a sus miembros y a la ciudadanía a mantener la calma frente a declaraciones sobre una supuesta crisis en el Banco de Reservas.

El presidente de la FDC, Iván García, calificó esas afirmaciones como “infundadas y carentes de veracidad”, y aseguró que la banca dominicana se mantiene sólida y estable bajo la supervisión de la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

“Las instituciones financieras del país han demostrado su fortaleza y resiliencia en momentos de incertidumbre, y siguen siendo un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico de la República Dominicana”, subrayó García.

La FDC destacó que, según cifras oficiales del Banco Central, el 72% de la cartera de préstamos está colocada en deudores de Clasificación A, con un índice de morosidad promedio de apenas 1,9%, mientras que la banca mantiene reservas equivalentes al 162% de la cartera vencida. Además, a noviembre de 2025, los depósitos en el sistema financiero alcanzaron los 14,500 millones de dólares, reflejo de la confianza de los ciudadanos.

El gremio comercial recordó que los bancos y entidades financieras son fundamentales para otorgar crédito y servicios a empresas y ciudadanos, impulsando el crecimiento y la creación de empleos. Por ello, insistió en que la confianza es clave para la estabilidad económica y advirtió sobre los efectos negativos que pueden generar los rumores y la desinformación.

Finalmente, la FDC reiteró su compromiso con la estabilidad y el desarrollo del país, asegurando que seguirá trabajando para fortalecer la confianza en las instituciones financieras dominicanas.