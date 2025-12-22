Economía
Federación Dominicana de Comerciantes respalda solidez del sistema financiero nacional
El presidente de la FDC, Iván García, calificó esas afirmaciones como “infundadas y carentes de veracidad”, y aseguró que la banca dominicana se mantiene sólida y estable bajo la supervisión de la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) expresó este lunes su respaldo al sistema financiero nacional y exhortó a sus miembros y a la ciudadanía a mantener la calma frente a declaraciones sobre una supuesta crisis en el Banco de Reservas.
El presidente de la FDC, Iván García, calificó esas afirmaciones como “infundadas y carentes de veracidad”, y aseguró que la banca dominicana se mantiene sólida y estable bajo la supervisión de la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
“Las instituciones financieras del país han demostrado su fortaleza y resiliencia en momentos de incertidumbre, y siguen siendo un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico de la República Dominicana”, subrayó García.
Economía
¿Cuánto cuesta la cena de Nochebuena 2025? Calculadora para estimar tu presupuesto
Lency Alcántara
La FDC destacó que, según cifras oficiales del Banco Central, el 72% de la cartera de préstamos está colocada en deudores de Clasificación A, con un índice de morosidad promedio de apenas 1,9%, mientras que la banca mantiene reservas equivalentes al 162% de la cartera vencida. Además, a noviembre de 2025, los depósitos en el sistema financiero alcanzaron los 14,500 millones de dólares, reflejo de la confianza de los ciudadanos.
El gremio comercial recordó que los bancos y entidades financieras son fundamentales para otorgar crédito y servicios a empresas y ciudadanos, impulsando el crecimiento y la creación de empleos. Por ello, insistió en que la confianza es clave para la estabilidad económica y advirtió sobre los efectos negativos que pueden generar los rumores y la desinformación.
Finalmente, la FDC reiteró su compromiso con la estabilidad y el desarrollo del país, asegurando que seguirá trabajando para fortalecer la confianza en las instituciones financieras dominicanas.