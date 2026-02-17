Feller Rate ratificó Calificación de Riesgo de Aa+f para JMMB Administradora de Fondos de Inversión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La calificadora de riesgo Feller Rate ratificó la calificación Aa+f de JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, destacando su madurez financiera, su buen nivel de estructuras y la fortaleza de sus procesos de gestión, control y seguimiento de los fondos que administra.

La evaluación también resalta que JMMB Funds cuenta con equipos capacitados, políticas claras y procedimientos bien definidos, así como con el respaldo del grupo financiero JMMB Holding Company Limited, una institución con amplia experiencia en el sector de inversiones en Jamaica y el Caribe.

Alberto Viu, CEO de JMMB Funds, destaca los excelentes resultados logrados por la Administradora y la calidad y competitividad de los siete fondos que administra, representando una oferta de valor muy atractiva para todos los dominicanos, en pro del logro de sus metas financieras, y que siguen siendo en el año 2026 una de las mejores opciones de inversión disponibles en el país

Al cierre de noviembre de 2025, JMMB Funds administraba siete fondos de inversión por un monto total de RD$16,147 millones, lo que representa un crecimiento de 25.6% en los últimos doce meses y una participación cercana al 3.8% del mercado total de fondos de inversión.

Para el año 2026, JMMB Funds proyecta un panorama muy positivo, apoyado en una oferta de productos alineada con las necesidades del mercado y en una estructura gerencial y administrativa fortalecida, que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos, financieros y operativos establecidos para los próximos años.

Acerca del Grupo Financiero JMMB:

Con más de 30 años de experiencia en el mercado regional y raíces jamaicanas, JMMB es un proveedor de servicios financieros integrados comprometido con establecer conexiones genuinas y ofrecer planes financieros personalizados.

Nuestro objetivo es complementar el bienestar de nuestros clientes a través de una amplia gama de soluciones financieras, que incluyen banca e inversiones.

En República Dominicana, contamos con varias unidades de negocio: JMMB Bank; JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.; JMMB Puesto de Bolsa, S.A.; y AFP JMMB BDI, S.A., ofreciendo asesoría financiera, servicios bancarios, intermediación de instrumentos, administración de inversiones y fondos de pensiones. Al cierre de 2025, administramos RD$65,752MM en fondos en nuestras filiales en República Dominicana.