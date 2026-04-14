FENABANCA denuncia crecimiento irregular de bancas ilegales y falta de control estatal

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La Federación Nacional de Bancas de Loterías (FENABANCA) llamo la atención ante el crecimiento masivo e irregular de ese sector, la falta de tributación, competencia desleal, supremacía de las concesiones privadas y otros males que crecen bajo la complicidad, por inacción, del Ministerio de Hacienda y Economía y otros entes del Estado.

José Armando Cedeño vicepresidente de la entidad, asegura que esta situación va contra la ley 139-11, la 253-12 y decretos que regulan las bancas, permitiéndose un crecimiento peligroso de las ilegales en cada esquina, al punto de que éstas superan las registradas.

De la misma forma la entidad considera que al descontrol actual se suma el irrespeto al “Plan de Premios Regulados” prometiendo montos que quiebran al sector y enriquecen a unos pocos.

En rueda de prensa dijo no entender como las autoridades no intervienen, ya que de hacerlo “el aporte al fisco sería millonario, dinero que servirían como soporte ante la crisis global y aún así el gobierno se sigue negando a fiscalizar debidamente y poner orden en el sector bancas de loterías, es inaudito y por eso es imposible no pensar que alguna autoridad se esta beneficiando”.

“Este momento, como bien indica el presidente de la República, es idóneo para dialogar y aportar, nosotros representamos miles de bancas que tributan y pueden ser más eficientes en ello, si se cierran las ilegales y se organiza el sector como venimos reclamando por años ante el propio primer mandatario, el ministro y funcionarios de Hacienda” abundó el dirigente gremial.