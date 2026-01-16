Firman acuerdo impulsar inclusión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Asociación Cibao firmaron un memorándum de entendimiento que establece un marco de cooperación estratégica para promover soluciones innovadoras, orientadas al financiamiento sostenible, la incorporación de tecnologías seguras y el fortalecimiento de la resiliencia en el sistema financiero dominicano.

En el acuerdo se contempla el diseño, la implementación y el escalamiento de iniciativas que integren la gestión de riesgos, la transformación digital y la digitalización segura de pagos, incluyendo mecanismos de biometría o doble autenticación.

Entre las iniciativas priorizadas se encuentra la implementación de un amplio programa de inclusión financiera.