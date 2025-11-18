Fondo de Agua invertirá RD$34 MM en tres cuencas de ríos

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El Fondo Agua Santo Domingo (FASD), que opera a través del primer fideicomiso filantrópico del país, invertirá el próximo año RD$34 millones en las tres cuencas de los ríos Haina, Nizao y Ozama-Isabela.

La información fue ofrecida ayer por la directora directiva del FASD, Patricia Abreu, al hablar en el acto de celebración del décimo aniversario del mecanismo de alianza público-privada.

En este año la inversión ascendió a RD$42 millones. “Tenemos un fideicomiso filantrópico que ya alcanza los 50 millones”, resaltó.

El vicepresidente de la junta directiva del FASD, Juan Alberto Amell, destacó la confianza de muchas empresas y actores de trabajar con el agua.

Expresó que en diez años se ha logrado el reabastecimiento de 1.4 millones de metros cúbicos de agua anualmente y una reducción de 1,680 toneladas de dióxido de carbono.

Informó que el FASD impulsó la siembra de 1,708,919 plantas y logró la restauración de más de 1,350 hectáreas mediante reforestación y sistemas agroforestales, además del mantenimiento de 1450 hectáreas y la conservación de unas 700 hectáreas en zonas críticas de las cuencas del Haina, Nizao y Ozama-Isabela.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, llamó a seguir involucrando las comunidades cercanas en el manejo integral de las cuencas hidrográficas.

El director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, dijo que que mayor producción de agua acarrea mayor generación de averías. La institución cobra tres centavos el galón de agua. Solo el 28% de los clientes paga el servicio.