Fondos de inversión cerrados destinan el 23% a turismo

A la fecha, los fondos de inversión cerrados del mercado de valores dominicano asignan el 23% de un portafolio de más de US$5.35 mil millones a proyectos turísticos. Estos han impulsado el desarrollo de 32 proyectos turísticos, ubicados en 10 provincias del país, con un enfoque en La Altagracia, Pedernales y El Seibo.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran: St. Regis Cap Cana, Proyecto Yanuna Macao, que agrupa dos hoteles de lujo The Ritz-Carlton y The Luxury Collection y el Hotel Dreams Dominicus, además de inversiones en Miches, Samaná, Bayahibe y Santo Domingo.

Así lo destacó el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, en la 46.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Estas iniciativas cuyo financiamiento ha sido canalizado a través del mercado de valores ha permitido la creación de más de 12,000 empleos directos e indirectos, dinamizando sectores transversales como la construcción, el inmobiliario y el energético. También ha permitido mejorar la infraestructura vial a través del fideicomiso de oferta pública RD Vial, mejorando la conectividad entre polos turísticos.

En términos generales, el mercado de valores movilizó en 2025 un récord de US$195 mil millones en valores de oferta pública, equivalente a 1.7 veces el PIB de 2024.

En cuanto a emisiones, los fondos de inversión han colocado más de RD$138 mil millones y US$2.2 mil millones, los fondos aprobados para los Fondos de Pensiones, mayores tenedores de valores de oferta pública han colocado más de RD$ 126 mil millones y US$ 1.8 mil millones.

Actualmente, el turismo concentra el 34% de las inversiones de los fondos de pensiones gestionadas vía el mercado de valores, apoyando la diversificación del portafolio y en el impulso al desarrollo nacional. Y el sector energético percibe el 34% del patrimonio de los fondos , ha recibido más de US$ 1.8 mil millones.