Formalización conllevará reformas fiscales

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Para que la República Dominicana sea más formal, será necesario hacer reformas fiscales y hacer inversiones sustanciosas en educación, señaló ayer el ministro de Hacienda, Eduardo Sanz Lovatón, luego de la presentación del estudio Análisis de la Informalidad en la República Dominicana: una primera aproximación a un fenómeno complejo.

Dijo que no se va a formalizar el 54% de las actividades comerciales del país dando discursos y haciendo estudios, sino asumiendo con liderazgo las cosas que hay que hacer y las que unifican todos los sectores de la economía nacional.

“Deben ayudarnos a hacer de la formalización el próximo gran proyecto de nuestro país. La República Dominicana está en un gran momento, porque en medio de situaciones nuestra economía crece, genera inversiones extranjeras y exportaciones récord”, expresó.

Lovatón resaltó los hallazgos de la investigación e indicó que el sector público está en impulsar la formalización, porque es la “tabla de sobrevivencia de este país.

“Tenemos que buscar la manera de impregnarle liderazgo a ese problema de la formalización. Este informe puede ser una punta de lanza para seguir comunicando esta realidad”, añadió.

Investigación

El estudio señala que en la República Dominicana se identifican tres tipos de informalidad: la informalidad diabólica, la visión romántica de la informalidad y la informalidad dual.

Indica que como principal conclusión está que la evidencia presentada confirma que la informalidad en RD a es un fenómeno masivo, persistente y estructural, cuya estabilidad durante la última década revela que no responde a fluctuaciones económicas coyunturales, sino a características profundas del funcionamiento del mercado laboral y del tejido productivo.

Además que el análisis sectorial evidencia que la informalidad no se distribuye de forma homogénea, ya que sectores como agricultura y ganadería y construcción concentran hasta el 85–90% del empleo informal, mientras que sectores intensivos en capital humano o con fuerte presencia estatal exhiben tasas significativamente inferiores. A nivel ocupacional, el predominio de los cuentapropistas y microemprendimientos junto con la elevada informalidad entre patronos y el servicio doméstico, refuerza la idea de que una parte sustantiva de la informalidad obedece a un ecosistema de unidades económicas pequeña