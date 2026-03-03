Fortalece la industria con más de 25,985 empleos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) genera 25,985 empleos directos en los parques, distritos y zonas francas bajo su administración. Esta cifra representa la creación de 1,888 nuevos puestos de trabajo en el 2025 con relación al 2024, con una destacada participación femenina del 53.97 %, equivalente a 13,515 mujeres.

Actualmente, la ocupación de la infraestructura industrial alcanza un 94 %, reflejando el dinamismo y la confianza del sector empresarial.

La institución dirigida por Rafael Cruz Rodríguez gestiona 19 zonas francas, cinco parques industriales para Mipymes, un distrito industrial y un parque bajo administración especial, con presencia en 18 provincias del país. Se administran 424 naves y locales industriales, de los cuales 398 están ocupados y operan 248 empresas.