Fortalecerán inclusión financiera

El Banco Lafise, en alianza con GCS International, líder en soluciones de tecnología financiera, informó la ampliación de su red de subagentes bancarios como canal de servicios clave para transacciones como depósitos y pagos de productos, acerca así sus servicios a las comunidades, fortalece la eficiencia operativa y consolida su estrategia de inclusión y de expansión.

El convenio beneficia al usuario final y a los pequeños comercios que fungen de subagentes, al generar ingresos y atraer tráfico de clientes. El acuerdo fue suscrito por Brian Paniagua, gerente general de la entidad bancaria, y Carlos Santelises, vicepresidente y gerente general de GCS, quienes destacaron el impacto positivo de esta sinergia en la conveniencia y accesibilidad para el usuario. Paniagua enfatizó que “nuestra alianza con GCS es fundamental para la visión de ser un banco de acompañamiento. Al fortalecer la red de subagentes reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y la eficiencia”.