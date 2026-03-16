Fortinet reconoció a sus socios con mejor desempeño en América Latina en 2025

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Fortinet (NASDAQ: FTNT), el líder mundial en ciberseguridad que impulsa la convergencia de las redes y la seguridad anunció hoy los ganadores de los premios Partner del año 2025 para América Latina.

“En Fortinet Accelerate 2026, nos enorgullece reconocer a los socios que continúan ayudando a las organizaciones a modernizar, consolidar y proteger sus redes en un entorno caracterizado por el trabajo híbrido, la expansión de la nube, la convergencia tecnológica operativa y las amenazas impulsadas por la IA”, afirmó Pedro Paixão, vicepresidente sénior de Ventas en Fortinet Latinoamérica, el Caribe y Canadá.

“Las organizaciones están reestructurando radicalmente sus redes para adaptarse a los nuevos desafíos y oportunidades. Esta transformación se ve respaldada por nuestro amplio ecosistema de socios, cuya amplia experiencia y alcance ayudan a los clientes de la región a simplificar sus implementaciones tecnológicas”.

Con un perímetro en constante expansión de dispositivos, datos, aplicaciones y ubicaciones, y un mundo plagado de ciberamenazas avanzadas y persistentes, las empresas deben adoptar soluciones para proteger sus ecosistemas. Para asegurar mejor estos entornos cada vez más complejos, muchas organizaciones han comenzado a adoptar un enfoque de plataforma unificada que permite la protección, detección y respuesta automatizadas, junto con una visibilidad consolidada respaldada por inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, conocido como Fortinet Security Fabric.

"Durante más de 25 años, nuestra expansión regional ha sido impulsada por la estrecha colaboración con nuestros socios, quienes han aprovechado nuestra base instalada mundialmente reconocida en redes y seguridad para lograr un éxito sostenido. Ofrecen soluciones y servicios integrales basados en tecnologías avanzadas como SASE, OT, ZTNA, SecOps y seguridad en la nube para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a futuro", añadió Paixão.

Los premios Partner del año 2025 de Fortinet reconocen los logros destacados en ventas de ciberseguridad, experiencia del cliente, excelencia en marketing e innovación colaborativa.

A continuación se encuentra la lista de los partners de América Latina premiados en Fortinet Accelerate 2026:

· Distribuidor del año: Adistec, regional

Adistec demostró un fuerte compromiso con la colaboración y habilitación de socios en la región, capacitando a los revendedores sobre las soluciones y servicios de Fortinet y ayudando al mismo tiempo a facilitar nuevas oportunidades de crecimiento en toda la región.

· Socio del año: Sonda IT, Brasil

Sonda IT demostró un fuerte enfoque en el éxito del cliente al alinear las soluciones de Fortinet con las iniciativas de aceleración digital, generando un impacto medible al tiempo que expandía su presencia regional.

· Socio MSSP del año: Tigo Colombia – Grupo Millicon, Colombia y Centroamérica

Grupo Millicon amplió los servicios de seguridad administrados en la plataforma Fortinet Security Fabric, aumentando la adopción de FortiGate NGFW a Secure SD-WAN, FortiSASE, ZTNA, FortiEDR y Secure SD-Branch.

· Socio de OT del año: Grupo Esis - Grupo E, Guatemala

Grupo Esis - Grupo E avanzó en seguridad de tecnológica operativa mediante la implementación de soluciones OT de Fortinet en los entornos de los clientes, fortaleciendo la protección en las redes de infraestructura industrial y crítica.

· Socio de Unified SASE del año: Soow Sigma, Brasil

Soow Sigma permitió a los clientes converger redes y seguridad a través de implementaciones SASE unificadas integradas, lo que ayudó a proteger las fuerzas de trabajo híbridas en todo Brasil.

· Socio de Security Operations del año: Wexler, Colombia

Wexler demostró excelencia en la creación de ofertas de soluciones para toda la superficie de ataque digital utilizando la plataforma Fortinet SecOps, fortaleciendo las capacidades de detección y respuesta para los clientes en toda Colombia.