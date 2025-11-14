Frank Elías Rainieri encabeza el ranking Merco Líderes República Dominicana 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La tercera edición del monitor Merco Líderes República Dominicana reveló este jueves los nombres de los líderes con mejor reputación en el país durante 2025, en un evento presencial que contó con la participación de Rosaily Rodríguez, directora general de Merco en el país.

El empresario turístico Frank Elías Rainieri se posicionó nuevamente en el primer lugar del ranking, consolidando su liderazgo por tercer año consecutivo. Le siguen Manuel Grullón (2º), José Luis Corripio (3º), Ligia Bonetti (4º), Christopher Paniagua (5º), Pedro Brache (6º), Andrés Mejía (7º), Mercedes Ramos (8º), Augusto Ramírez Bonó (9º) y Fabián Suárez (10º).

Reconocimiento a mujeres líderes

Merco también presentó el ranking de las cinco mujeres con mejor reputación en el país, encabezado por Ligia Bonetti, seguida por Mercedes Ramos, Amelia Vicini, Josefina Navarro y Alliet Ortega Rabassa.

Líderes destacados por sector

El estudio incluyó una clasificación por sectores, destacando a los líderes más reputados en áreas clave de la economía dominicana:

• Turismo: Frank Elías Rainieri

• Banca: Manuel Grullón

• Medios de comunicación: Juan Ramón Gómez Díaz

• Educación superior: Alliet Ortega Rabassa

• Consumo masivo: Ligia Bonetti

• Telecomunicaciones: Carlos Cueto

• Agroindustria: José Fanjul

• Consultoría: Leonel Melo Guerrero

• Logística: Erik Alma

• Energía: Edwin de los Santos

Metodología multistakeholder

El ranking se construyó a partir de encuestas a 207 directivos de grandes empresas, 39 periodistas económicos, 36 analistas financieros, 40 catedráticos del área empresarial, 40 expertos en comunicación y 31 indicadores objetivos de gestión. Además, se analizaron más de 153 mil menciones digitales en colaboración con Nethodology.

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es uno de los instrumentos de evaluación reputacional más reconocidos en América Latina y Europa, con presencia en más de 20 países. Su metodología está disponible en www.merco.info.