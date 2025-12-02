¿Qué funciones del IAD asumieron Agricultura e INDRHI tras la fusión?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El director interino del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Rubén Darío Castillo, informó que la entidad dejará de ejecutar labores agropecuarias y de riego para concentrarse exclusivamente en la titulación definitiva de los parceleros asentados en la reforma agraria.

Castillo explicó en el programa Uno+ Uno de Teleantillas que, como parte de la segunda ola de reformas administrativas anunciada por el presidente Luis Abinader en septiembre de 2024, se emitieron decretos que ordenan la fusión de funciones duplicadas entre el IAD, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

De acuerdo con el funcionario, más de 1,600 empleados del IAD fueron transferidos a Agricultura y otros 168 al INDRHI, mientras que unos 700 pasaron a pensión. La institución, que llegó a tener cerca de 3,000 trabajadores, mantiene ahora apenas 240 en nómina.

El presupuesto también se redujo de 2,000 millones de pesos a 500 millones, y gran parte de las oficinas del IAD en todo el país fueron reasignadas a otras instituciones públicas.

Castillo reconoció que durante décadas el IAD no cumplió de manera efectiva ni con la asistencia técnica ni con la entrega de títulos definitivos, lo que ha dejado a miles de parceleros en incertidumbre jurídica. Para enfrentar esta deuda histórica, se conformarán brigadas de agrimensores y abogados especializados en tierras, con el objetivo de levantar información en cada asentamiento campesino y avanzar en la titulación.

“Cuando se entregue el título definitivo, ahí terminará la labor del IAD”, puntualizó Castillo, al destacar que la asistencia técnica y productiva quedará bajo responsabilidad de Agricultura y el INDRHI.