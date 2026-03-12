Gastos personal ETED suben 2025

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Los gastos en personal de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) pasaron de US$1.72 millones en enero de 2025 a US$4.65 millones en diciembre, lo que representa un aumento de US$2.93 millones.

Sin embargo, los gastos en personal decrecieron de US$28.2 millones en el 2024 a US$27.7 millones en el 2025, mientras los gastos en servicios no personales subieron de US$15.6 millones a US$16.3 millones.

Los gastos en materiales y servicios descendieron de US$11.1 millones a US$6. 9 millones. Por concepto de otros gastos registraron una caída brusca: US$106,8 millones a US$4.3 millones.

La ETED facturó US$135.9 millones en el 2025 por concepto de peaje de transmisión, lo que representa un incremento de US$2.2 millones en relación con el 2024.

Esa facturación se dividió en dos partidas: US$84.5 millones por derecho de conexión y US$51.4 millones por derecho de uso.