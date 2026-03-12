Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Gastos personal ETED suben 2025

Pasaron de US$1.72 millones en enero de 2025 a US$4.65 millones en diciembre, lo que representa un aumento de US$2.93 M

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (Eted)

Ubaldo Guzmán Molina
Los gastos en personal de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) pasaron de US$1.72 millones en enero de 2025 a US$4.65 millones en diciembre, lo que representa un aumento de US$2.93 millones.

Sin embargo, los gastos en personal decrecieron de US$28.2 millones en el 2024 a US$27.7 millones en el 2025, mientras los gastos en servicios no personales subieron de US$15.6 millones a US$16.3 millones.

Los gastos en materiales y servicios descendieron de US$11.1 millones a US$6. 9 millones. Por concepto de otros gastos registraron una caída brusca: US$106,8 millones a US$4.3 millones.

La ETED facturó US$135.9 millones en el 2025 por concepto de peaje de transmisión, lo que representa un incremento de US$2.2 millones en relación con el 2024. 

Esa facturación se dividió en dos partidas: US$84.5 millones por derecho de conexión y US$51.4 millones por derecho de uso.

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
