Gestión de reputación va más allá de simple lista

La gerente de Villafañe en República Dominicana, Elena Crespo, consideró que la gestión de la reputación va mucho más allá de una posición en una lista.

Recordó que la reputación es un activo estratégico capaz de generar confianza, atraer talento y mitigar riesgos.

Sin embargo, advierte que este concepto no siempre fue comprendido.

Explicó que cuando el catedrático Justo Villafañe inició sus investigaciones en España y Latinoamérica, la reputación solía confundirse con la "cosmética" o la simple imagen.

Dijo que su firma fue la que logró extraer la reputación de los departamentos de comunicación para elevarla a la mesa del Consejo de Administración.

El hito clave, dijo, fue la creación de una metodología científica, partiendo de la premisa de que lo que no se mide, no se puede gestionar y lo que no se gestiona se degrada.