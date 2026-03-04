El Gobierno lanza Plan de Titulación de asentamientos campesinos a través del IAD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) inició este martes los trabajos del Plan Nacional de Titulación (PNT) de los asentamientos campesinos, con el objetivo de dotar a los parceleros de la Reforma Agraria del documento definitivo de propiedad.

Darío Castillo Lugo, director interino del IAD, informó que con el PNT, cuyo lanzamiento se realizó en el asentamiento AC-323 El Soco, ubicado en San Pedro de Macorís, se pretende entregar, en el transcurso de varios años, alrededor de 17,000 títulos de propiedad en todo el país.

“Este es un programa de justicia social. Poder entregarles a campesinos y sus familias los títulos que los acreditan como propietarios formales de la tierra que han laborado y ocupado por décadas es una deuda que el Estado dominicano va a comenzar a saldar”, declaró Castillo Lugo.

Explicó que con los trabajos en el AC-323, localizado en el municipio Ramón Santana, de esa provincia del este, se estima la titulación de cerca de 290 parcelas y otras propiedades.

El funcionario señaló que, para la ejecución de la iniciativa, el IAD contrató a 40 nuevos colaboradores, entre agrimensores, topógrafos y abogados, quienes, organizados en brigadas y equipos técnicos, realizarán las labores de levantamiento de información del terreno y el posterior análisis de los expedientes de donación y titulación de los inmuebles.

“Ni los trabajos de levantamiento topográfico y catastral ni los títulos tendrán costo alguno para los campesinos; eso será asumido completamente por el Gobierno dominicano a través del IAD”, afirmó.

El titular del IAD aclaró que el PNT será financiado con recursos de la institución y con fondos provenientes del Programa de Regularización, este último dirigido a regularizar ocupaciones irregulares de propiedades del Instituto Agrario Dominicano.

“Nuestro compromiso es titular a quienes, de manera formal, fueron asentados por el Estado en tierras del IAD. Aquellos que ocuparon sin la debida autorización deberán asumir por completo el costo de regularizar su situación”, advirtió.

Castillo Lugo comunicó que el Plan de Titulación se ejecutará de manera gradual e invitó a los parceleros y sus familiares a mantenerse informados a través de los distintos canales de comunicación de la institución.

Para la realización del proyecto, el IAD sostuvo reuniones con asociaciones y federaciones de parceleros, así como con los gobiernos locales de las demarcaciones donde se encuentran los asentamientos.