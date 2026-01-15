Gradúan 82 técnicos en gastronomía y restaurantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Hotel Lopesan Costa Bávaro realizaron la graduación de 82 técnicos formados mediante programas de validación ocupacional, en las áreas de Arte Culinario (Gastronomía), Bar y Restaurante.

Estas competencias son claves para elevar la calidad del servicio en uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

Del total de egresados, 39 corresponden al Técnico en Arte Culinario, de los cuales tres fueron mujeres y 36 hombres, mientras que 43 se graduaron como Técnicos en Bar y Restaurante, integrados por 22 mujeres y 21 hombres.

La directora de Validación y Certificación del Infotep, Ramona Mejía, destacó que sólo en el pasado año 2025, un total de 10,482 personas fueron certificadas en gastronomía, hotel y turismo, panadería y repostería, administración de recursos humanos, servicio de bar y restaurante y formación relacionada con la industria de la hospitalidad.

"Cuenten con el apoyo siempre del Infotep en todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación y los diferentes servicios. Este título que hoy reciben es la caja de herramientas que ustedes llevarán a cualquier lugar” apuntó.