Grupo Eulen nombra director de Operaciones

El Grupo Eulen, que lidera la prestación de servicios especializados a empresas en República Dominicana, anunció el nombramiento de Fernando Garrido Posada como director de Operaciones de Internacional.

Afirmó que esta posición, de nueva creación, es de gran relevancia estratégica.

Expresó que con este nombramiento, reafirma su apuesta por la excelencia operativa para ofrecer un servicio más eficiente y de mayor valor en los 11 países en los que está, incluido República Dominicana, con un volumen de ventas consolidadas de 1.800 millones de euros y una plantilla global de más de 75 000 personas.

Consideró que el apoyo de Garrido será clave para avanzar en la estrategia de crecimiento y eficiencia en los diez países donde opera internacionalmente, con la mejora de la eficiencia de los servicios, los procesos y la transferencia del know how entre España y el resto de los mercados.

Dijo que la trasmisión de conocimiento servirá también para facilitar la apertura de nuevas líneas de negocio en las que la compañía tiene experiencia y liderazgo en áreas aún por explotar en esas naciones. Garrido Posada es licenciado en Dirección, Gestión y Administración de Empresas por la Institución Empresarial Europea.